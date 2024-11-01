الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

تايلاند تعلن مقتل 4 من مواطنيها بقصف صاروخي بالقرب من الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :