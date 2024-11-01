الاحتلال يعتقل 3 شبان من نابلس ويقتحم قلقيلية ويقصف دير البلح

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)" نقلا عن مصادر محلية قولها، بأن عددا من الآليات والجيبات الاحتلالية داهمت عددا من الأحياء في المدينة منها خلة الايمان في الجبل الشمالي، وشوارع الأرصاد، ومؤتة، وسفيان، وأطلقت الرصاص الحي ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل خلال اقتحامها، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلت الشابين سيف مرعي من خلة الايمان في الجبل الشمالي، ومحمد التيتي من شارع الارصاد.

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت إحدى البنايات في شارع سفيان في المدينة واعتقلت منها الشاب حامد نائل القوقا.

وفجر اليوم الجمعة ايضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، حيث أفادت مصادر محلية، بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وقام جنود الاحتلال باعتلاء عدد من العمارات ونصب القناصة على اسطحها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل والبنايات السكنية في عدد من احياء المدينة.

شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال منزلا في دير البلح

وكان مواطنان فلسطينيا قد استشهدا واصيب آخرون في وقت سابق من الليلة الماضية، بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأفادت "وفا"، باستشهاد مواطنين نازحين وإصابة آخرين بقصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الحدبة بمدينة دير البلح.

وأفادت مصادر طبية بأن نحو 95 مواطنا استشهدوا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 75 منهم شمالي القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,204 مواطنين، وإصابة 101,640 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وسط تدهور الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.