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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في "بيت جان" بالجليل الغربي

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

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