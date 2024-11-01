الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر عبرية: اطلاق 20 صاروخا من لبنان على الجليل الاعلى خلال الساعة الاخيرة

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :