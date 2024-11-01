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اعلام الاحتلال: تفعيل صفارات الانذار مجددا في عدة مستوطنات بالجليل الاعلى

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

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