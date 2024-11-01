فضيحة تجسس تورّط فيها الموساد تهز إيطاليا

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وأوضحت الصحيفة أنّ السلطات الإيطالية اعتقلت 4 أشخاص على الأقل، بينما يجري التحقيق مع عشرات آخرين.

وقال محقّقون إن خبراء الأمن السيبراني والمتسلّلين ربما اخترقوا خوادم وزارة الداخلية الإيطالية.

ووصفت ميلوني القضية بأنّها "مؤامرة غير مقبولة" و"تهديد للديمقراطية". بينما طالب وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو بإجراء تحقيق برلماني عاجل، خوفًا من أن تكون أسرار الدولة قد تعرّضت للخطر.ووصف المعلومات الشخصية التي تمّ الكشف عنها بأنّها "قمة جبل الجليد".

ووصفت وسائل إعلام إيطالية الأمر بأنّه "مؤامرة على أعلى مستوى، شارك فيها أعضاء من المافيا، ومسؤولين في أجهزة الاستخبارات، إلى جانب أجهزة استخبارات أجنبية بما في ذلك الموساد".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ عضوًا سابقًا كبيرًا في الشرطة يرأس شركة "إيكولايز" وهي شركة استخبارات تجارية خاصة، هو المشتبه به الرئيسي في التحقيق، ومتهم باختراق خوادم الوزارات الحكومية والشرطة بين عامي 2019 و2024، لبناء ملفات ضخمة مليئة بالأسرار والمعلومات الحساسة التي باعها أو خطط لبيعها لعملائها من كبار الشركات ومكاتب المحاماة.

وقدّمت الشرطة والمدعون العامون آلاف الصفحات التي توثّق المكالمات الهاتفية والاجتماعات والأدلة التي تم جمعها في مكتب شركة "إيكولايز".