شاهد.. الاحتلال يستأنف غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت

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وافاد مراسلنا ان هذه الغارات توزعت بين منطقة حويطة الغدير والكفاءات وحارة حريك. مشيرا الى انه لازالت سحب الدخان تترفع اثر الغارة الاسرائلية على حويطة الغدير، حيث يستهدف الاحتلال عبر طائراته الحربية والمسيرات شقق سكنية للمدنيين.

واضاف ان الغارة التي استهدفت منطقة حويطة الغدير، تبعد مسافة قصيرة عن مطار بيروت الدولي وتأتي موازة المطار، لكن حركة الملاحة مازالت طبيعية في المطار حتى هذه اللحظة.

وبين ان 14 غارة شنها سلاح الجو الاسرائيلي على مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت بعد سلسلة البيانات التحذيرية لعدة مناطق التي ارسلها المتحدث باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي في وقت متأخر بعد منتصف الليل.

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