كوريا الشمالية تعلن نجاح اطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

العالم _ أسيا

وأشارت كوريا الشمالية إلى أن صاروخ "هواسونغ-19" قطع مسافة 1,001.2 كيلومتر على ارتفاع أقصى بلغ 7,687.5 كيلومترا وحلق لمدة 5,156 ثانية، وقد تم تقييمه على أنه يتمتع بأطول وقت طيران لصاروخ كوري شمالي.

ووصفت الصاروخ الجديد بأنه "وسيلة هجومية فائقة القوة" و"نسخة نهائية" من سلسلة صواريخها بعيدة المدى.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "إن اختبار أحدث نظام للأسلحة الاستراتيجية حدّث السجلات الأخيرة لقدرة الصواريخ الاستراتيجية لكوريا الشمالية وأظهر حداثة وموثوقية أقوى رادع استراتيجي في العالم".

وأمس ذكر الجيش الكوري الجنوبي أنه رصد الصاروخ، الذي أطلق بزاوية عالية، في حوالي الساعة 7:10 صباحا من منطقة بيونغ يانغ (1.10 بتوقيت موسكو).

وأضاف أنه حلق حوالي 1,000 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر الشرقي، وقيم الصاروخ على أنه صاروخ باليستي جديد عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب.

طوكيو: مدى الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية أكثر من 15 ألف كلم

واعلن أمين عام حكومة اليابان يوشيماسا هاياشي انه مدى الصاروخ الباليستي العابر للقارات الذي أطلقته كوريا الشمالية اليوم، قد يبلغ أكثر من 15 ألف كلم عند إطلاقه في مسار عادي ويعتمد ذلك على وزن رأسه القتالي.

وبحسب وزارة الدفاع اليابانية، بلغت مدة تحليق الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية، 86 دقيقة وهي فترة قياسية، وخلال هذا الوقت ارتفع إلى أقصى ارتفاع له على الإطلاق وهو أكثر من 7 آلاف كيلومتر. وقطع الصاروخ خلال ذلك، مسافة ألف كيلومتر وسقط على بعد نحو 200 كيلومتر غرب جزيرة أوكوشيري اليابانية بالقرب من هوكايدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.