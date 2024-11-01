الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٨:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: قوات كبيرة من الجيش تجري عمليات بحث في محيط مستوطنة "باران" بوادي العربة خشية تسلل مقاومين

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :