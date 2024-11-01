الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات بمدن الضفة الغربية

العالم- فلسطين

ففي نابلس، أطلق مقاومون الرصاص صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة ومخيم بلاطة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من الآليات والجيبات الاحتلالية داهمت عددا من الأحياء في المدينة منها خلة الايمان في الجبل الشمالي، وشوارع الأرصاد، ومؤتة، وسفيان، وأطلقت الرصاص الحي ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين سيف مرعي ومحمد التيتي خلال اقتحامها شارع الأرصاد فمنطقة الجبل الشمالي.

يُذكر أن الشاب الشمالي معتقل سياسي سابق، خرج مؤخرا من سجون السلطة في الضفة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حامد نائل القوقا بعد دهم منزله في شارع سفيان، والاعتداء عليه بالضرب المبرح.

واعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين بينهم مسن في محيط مخيم بلاطة، ومن بين المعتلقين الشاب محمد القطاوي – أبو سيف بعد الاعتداء عليه وعلى من كانوا برفقته بمحيط مخيم بلاطة.

ودهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل خلال اقتحامها، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، كما حاصرت إحدى البنايات في شارع سفيان في المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة قلقيلية، من مدخلها الشرقي، وقام الجنود باعتلاء عدد من العمارات ونصب القناصة على أسطحها.

وأضافت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل والبنايات السكنية في عدد من أحياء المدينة.