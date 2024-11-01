الافراج عن 25 أسيرا من الضفة، وآثار التجويع تغير ملامحهم

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب " المركز الفلسطيني للإعلام"، بين نادي الأسير الفلسطيني، أنه كان من بين المفرج عنهم، الأسير عبد الرحمن زايد من بلدة بيت اكسا، بعد أن أمضى 13 عاماً في سجون الاحتلال، والأسير معتز طقز من طولكرم بعد أن أمضى 10 سنوات في الأسر، بالإضافة إلى طفل.

وقد أظهرت صورهم الأولى عقب الإفراج؛ هيئاتهم التي اختلفت جرّاء ما تعرضوا له من جرائم ممنهجة مارسها الاحتلال بحقّهم.

وبينت الصور جانبا من آثار الجرائم الإسرائيلية وسياسة التجويع عليهم، وقد نقل عدد منهم إلى المستشفيات عقب الإفراج عنهم.

يُشار إلى أنه ومقابل هذه الإفراجات، فإن الاحتلال يواصل حملات الاعتقال بشكل يومي، والتي ترافقها انتهاكات جسيمة وخطيرة.

وبلغ عدد حالات الاعتقال في الضّفة بعد السابع من أكتوبر، أكثر من 11 ألف و500 حالة، وآلاف المواطنين من غزة.

وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، أكثر من عشرة آلاف و100، وهذا المعطى لا يشمل كافة المعتقلين من غزة، المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.