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الصحة اللبنانية: 3 شهداء و5 جرحى في غارة على بلدة القماطية بقضاء عاليه

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

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