الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٨:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي: المؤشرات الدبلوماسية تؤكد العناد الاسرائيلي في رفض الحلول والاصرار على نهج القتل والتدمير

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :