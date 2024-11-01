الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤
١٠:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

يديعوت احرونوت: الجيش يتفاجأ عند كل تقدم بكثافة نارية رهيبة وما يزيد من خطورة التقدم هي المسيرات الصغيرة التي لا يمكن مواجهتها

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :