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يديعوت احرونوت: قتل 88 ضابطا وجنديا في شهر اكتوبر واطلق نحو اسرائيل 4600 صاروخ ومسيرة ودوت صفارات الانذار 14 الف مرة ولايزال بغزة 101 اسير
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المقاومة في لبنان تواصل التصدي للاحتلال في جنوب شرق مدينة الخيام بعد افشال محاولة تقدمه قرب معتقل الخيام جنوبي البلاد
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مراسل العالم: غارات متتالية على وسط قطاع غزة وسماع دوي انفجارات ضخمة
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يديعوت احرونوت: حزب الله يستخدم تقنية الاختفاء والجيش لايرصد في الغالب مصادر النار التي تفاجئه
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يديعوت احرونوت: الجيش يتفاجأ عند كل تقدم بكثافة نارية رهيبة وما يزيد من خطورة التقدم هي المسيرات الصغيرة التي لا يمكن مواجهتها
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يديعوت احرونوت: فشل الجيش في التقدم ناجم عن صعوبة في رسم خريطة دقيقة حول تمركز قوات حزب الله
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المقاومة في لبنان تخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال في يارون ومارون الراس
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نجيب ميقاتي: توسيع العدو لعدوانه مؤشر على رفضه كل المساعي التي تبذل لوقف اطلاق النار تمهيدا لتطبيق القرار 1701
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رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي: المؤشرات الدبلوماسية تؤكد العناد الاسرائيلي في رفض الحلول والاصرار على نهج القتل والتدمير
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مصادر عبرية: حدث صعب في نتساريم بقطاع غزة وهبوط مروحيات في المكان
يديعوت احرونوت: حزب الله يستخدم تقنية الاختفاء والجيش لايرصد في الغالب مصادر النار التي تفاجئه
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش
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الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.