الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤
١٠:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

يديعوت احرونوت: حزب الله يستخدم تقنية الاختفاء والجيش لايرصد في الغالب مصادر النار التي تفاجئه

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :