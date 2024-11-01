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بالفيديو.. مراسل العالم يكشف تفاصيل بشعة ارتكبها الاحتلال بمخيم النصيرات

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكاب المجازر في شمال قطاع غزة خاصة في بيت لاهيا ومخيم جباليا جراء العملية العسكرية البرية لجيش الاحتلال.

العالم - مراسلون

وبين مراسلنا ان جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف للمربعات السكنية، كما تقوم الطائرات المسيرة كواد كابتر بالقاء القنابل في منطقة سوق الشيخ رضوان شمال القطاع ما اسفر عن ارتقاء شهداء واصابة مدنيين.

واضاف ان منطقة شمال مخيم النصيرات تشهد تقدم للقوات وآليات جيش الاحتلال الاسرائيلي، وسط قصف مدفعي عنيف بالاضافة الى تنفيذ الاحزمة النارية والقاء قنابل دخانية والقيام اعمال التجريف.

واشار الى ارتقاء عدد من الشهداء بالاضافة الى اصابة اخرين جراء الاستهدفات المتواصلة والعنيفة بالمحافظة الوسطى التي تشهد تقدم للقوات والاليات الاسرائيلية من محور نتساريم.

واضاف ان هذه المنطقة يتواجد بها اعداد كبيرة من النازحين والمدنيين، متابعا ان مخيم النصيرات شهد خلال ساعات الليل ارتكاب الاحتلال عدة مجازر ما اسفر عن ارتقاء اكثر من 20 شهيد وعشرات الاصابات بين الحرجة والخطيرة.

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