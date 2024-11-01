الحشود اليمنية تملأ الساحات في صعدة نصرة لغزة ولبنان

العالم _ اليمن

ورفع المتظاهرون، خلال المسيرات الأعلام اليمنية والفلسطينية واللبنانية ورايات الحرية ورايات المقاومة، وصورا للقادة الشهداء، ولافتات منددة بالإجرام الصهيوني بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وأشادوا بصمود حزب الله في وجه العدوان الأمريكي الإسرائيلي وبعمليات جبهة المقاومة في غزة والضفة وفي لبنان وعمليات المقاومة العراقية ضد كيان العدو الصهيوني

وندد المشاركون في المسيرات بالجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وفي الضفة الغربية ولبنان، داعين أحرار العالم للقيام بواجبهم لوقف جرائم العدو.

وبارك المحتشدون اختيار سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله، منوهين بمسيرته الجهادية منذ تأسيس حزب الله ومواجهة العدو الصهيوني وتحقيق الانتصارات ضد العدو، مؤكدين وقوفهم معه.

كما أكدوا موقفهم الإيماني الثابت في إسناد غزة ولبنان، وجهوزيتهم لمواجهة أي تصعيد أو مؤامرات جديده تستهدف هذا الموقف العظيم.