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يديعوت احرونوت: قتل 88 ضابطا وجنديا في شهر اكتوبر واطلق نحو اسرائيل 4600 صاروخ ومسيرة ودوت صفارات الانذار 14 الف مرة ولايزال بغزة 101 اسير

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

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