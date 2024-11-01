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3 شهداء و5 جرحى بعدوان الاحتلال المتواصل على لبنان

3 شهداء و5 جرحى بعدوان الاحتلال المتواصل على لبنان
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

استشهد في بلدة القماطية في جبل لبنان، اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين وأصيب خمسة أخرون، وذلك جراء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتواصل على مناطق متفرقة في لبنان، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

العالم - لبنان

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد ثلاثة مواطنين وجرح خمسة جراء غارة على بلدة القماطية في جبل لبنان.

وأشارت مصادر لبنانية إلى تجدد غارات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن دمار واسع في المباني والمنشآت والبنى التحتية.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية مناطق: حارة حريك، الرويس، والغبيري، والمريجة، وطريق المطار، وحي الاميركان، الكفاءات، وحي السبيل، وتحويطة الغدير، وبرج البراجنة في الضاحية.

كما قصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته، وفق المصادر، مدينة النبطية وبلدات: الطيري، وبنت جبيل، والخيام، والمجادل، والشهابية، وكونين، وعيناتا، والجميجمة، وبرعشيت، ومجدل سلم، وعيتيت، ووادي جيلو في جنوب لبنان.

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