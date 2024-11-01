الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤
١٠:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاع المدني بغزة: فرقنا معطلة وخارجة عن الخدمة قسرا في كافة مناطق شمال القطاع لليوم العاشر بفعل الاستهداف الاسرائيلي المستمر

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :