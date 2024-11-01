الرئيس الايراني يهنئ نظيره الجزائري بالذكرى الـ 70 لاستقلال بلاده

العالم _ ايران

وهنأ الرئيس بزشكيان نظيره الجزائري "عبد المجيد تبون"، والشعب الجزائري في الرسالة التي بعثها بمناسبة الذكرى الـ 70 لاستقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي، معلنا عن استعداده لتعزيز وتوسيع العلاقات بين إيران والجزائر في العلاقات الثنائية.

يذكر أن الجزائر أعلنت استقلالها في الأول من تموز/يوليو عام 1962 حيث شهدت الجزائر استفتاء لتقرير المصير يحدد استقلالها عن فرنسا، وجاءت نتيجته غير مفاجئة باختيار 99,72 من الجزائريين إنهاء 132 عاما من الاستعمار.

وحصلت الجزائر على الاستقلال بعد أن دفع ثمن حريته قرابة المليون شهيد في مواجهة الغزو الاستعماري، ومن خلال انتفاضات متتالية لكسر قيود الاحتلال، ونضال سياسي قوي ومستمر، ولذلك فقد سميت الجزائر بلد المليون شهيد. فذكر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تشرين الأول/أكتوبر 2021 أن "5 ملايين و630 ألف" جزائري استشهدوا بين 1830 و1962، أي أن غالبية الضحايا سقطوا خلال السنوات الأولى للاحتلال الفرنسي.