الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤
١٠:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مع تدمير 42 دبابة..

هلاك 95 ضابطا وجنديا للاحتلال منذ بدء توغله البري لجنوب لبنان

هلاك 95 ضابطا وجنديا للاحتلال منذ بدء توغله البري لجنوب لبنان
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت غرفة عمليات حزب الله، هلاك أكثر من 95 ضابطاً وجندياً للاحتلال الإسرائيلي وإصابة نحو 900 آخرين، منذ بدء العدوان البري على جنوب لبنان، مطلع أكتوبر الشهر الماضي. 

العالم - لبنان

وأكدت الغرفة، في ملخص ميداني أصدرته مساء الخميس، "تدمير 42 دبابة ميركافا، و4 جرّافات عسكريّة، وآليّتي هامر، وآليّة مُدرّعة، وناقلة جند"، مشيرة الى "إسقاط 3 مُسيّرات من طراز "هرمز 450" ومُسيّرَتين من طراز "هرمز 900".

وشددت الغرفة على أنّ "هذه الحصيلة لا تتضمن خسائر العدوّ الإسرائيلي في القواعد والمواقع والثكنات العسكريّة، والمستوطنات والمدن المُحتلّة".

وأضافت غرفة عمليات حزب الله، أن قوات الاحتلال "تتجنب التنقل والتموضع ضمن حقول رؤية مجاهدي المُقاومة خشية استهدافها، وهي تستحدث معابر ومسارات غير مرئية، وتعتمد التسلل ليلًا إلى داخل القرى الحدوديّة".

وقالت "إن خطوط الإمداد نحو الجبهة ومحاور الاشتباك، لم تنقطع منذ بدء العدوان على لبنان، ومازالت الجبهات تُرفد بالسلاح والعديد اللازم وفق الخطط المُعدّة مُسبقا".

وأكدت غرفة العمليات، أن جيش الاحتلال لم يتمكن من إحباط أي عمليّة إطلاق صاروخية من الأراضي اللبنانيّة.

روابط ذات صلة

3 شهداء و5 جرحى بعدوان الاحتلال المتواصل على لبنان

شاهد.. مراسلة العالم تتحدث عن فشل خطة هوكشتاين

بالفيديو.. نتنياهو يبلغ قراره للمبعوث الامريكي بشان وقف العدوان على لبنان

شاهد.. لعلها أشرس مواجهة بين حزب الله و"إسرائيل"