هلاك 95 ضابطا وجنديا للاحتلال منذ بدء توغله البري لجنوب لبنان

العالم - لبنان

وأكدت الغرفة، في ملخص ميداني أصدرته مساء الخميس، "تدمير 42 دبابة ميركافا، و4 جرّافات عسكريّة، وآليّتي هامر، وآليّة مُدرّعة، وناقلة جند"، مشيرة الى "إسقاط 3 مُسيّرات من طراز "هرمز 450" ومُسيّرَتين من طراز "هرمز 900".

وشددت الغرفة على أنّ "هذه الحصيلة لا تتضمن خسائر العدوّ الإسرائيلي في القواعد والمواقع والثكنات العسكريّة، والمستوطنات والمدن المُحتلّة".

وأضافت غرفة عمليات حزب الله، أن قوات الاحتلال "تتجنب التنقل والتموضع ضمن حقول رؤية مجاهدي المُقاومة خشية استهدافها، وهي تستحدث معابر ومسارات غير مرئية، وتعتمد التسلل ليلًا إلى داخل القرى الحدوديّة".

وقالت "إن خطوط الإمداد نحو الجبهة ومحاور الاشتباك، لم تنقطع منذ بدء العدوان على لبنان، ومازالت الجبهات تُرفد بالسلاح والعديد اللازم وفق الخطط المُعدّة مُسبقا".

وأكدت غرفة العمليات، أن جيش الاحتلال لم يتمكن من إحباط أي عمليّة إطلاق صاروخية من الأراضي اللبنانيّة.