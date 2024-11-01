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ميقاتي: التصريحات 'الإسرائيلية' تؤكد رفض الحلول المقترحة

ميقاتي: التصريحات 'الإسرائيلية' تؤكد رفض الحلول المقترحة
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن "التصريحات الإسرائيلية والمؤشرات الدبلوماسية تؤكد العناد برفض الحلول المقترحة والإصرار على القتل".

العالم-لبنان

وتابع ميقاتي خلال لقائه مع قائد قوات اليونيفيل الدولية، اليوم الجمعة، أن "رفض إسرائيل الحلول المقترحة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته التاريخية والأخلاقية في وقف العدوان".

واشار إلى أن "توسيع العدو عدوانه مؤشر على رفضه كل المساعي التي تبذل لوقف إطلاق النار تمهيدا لتطبيق القرار 1701"، وذلك في إشارة إلى كثافة الغارات اليومية على مختلف المناطق جنوباً وبقاعاً، إضافة إلى تعرض الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم الجمعة إلى قرابة الأربعة عشر غارة.

وجدد ميقاتي "التزام لبنان الدائم بالقرار الأممي ومندرجاته".

واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية "أن التصريحات الإسرائيلية والمؤشرات الدبلوماسية التي تلقاها لبنان تؤكد العناد الإسرائيلي في رفض الحلول المقترحة والإصرار على نهج القتل والتدمير، مما يضع المجتمع الدولي برمته أمام مسؤولياته التاريخية والأخلاقية في وقف هذا العدوان".

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