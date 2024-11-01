الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حرس الثورة الاسلامية يعلن مقتل 4 ارهابيين واعتقال 5 اخرين والعثور على كميات كبيرة من الاسلحة والعتاد بحوزة هذه الخلايا الارهابية

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :