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الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 43259 شهيدا و101827 جريحا

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

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