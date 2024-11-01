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جيش الاحتلال: نحو 30 صاروخا اطلق في اتجاه منطقة "كرمئيل" و "معالوت"

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

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