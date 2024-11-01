الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مجزرة في بلدة امهز بالبقاعية ضحيتها نحو 10 افراد من عائلة امهز

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :