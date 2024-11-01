حرب الصورة.. اعلام المقاومة الإسلامية الحربي يهزم التعتيم الاسرائيلي

العالم – وثائقيات

في 18 سبتمبر/ ايلول 1986 وثقت المقاومة الاسلامية في لبنان اول عملية مصورة تمثلت في اقتحام موقع سجد ومن لحظتها اسس اعلام المقاومة الحربي، ومن يومها تركت عدسة المقاومة اثرها الكبير في المعارك مع العدو الذي اصيب بعقدة الصورة.

هذه العدسة وثقت انسحاب العدو المذل عام 2000 وانتصار المقاومة الاسلامية في حرب عام 2006، اعلام المقاومة الحربي راكم انجازته الكبيرة ووظفها في المعركة على طريق القدس التي اطلقتها المقاومة الاسلامية في لبنان في 8 اكتوبر / تشرين الاول 2023.

اعلام المقاومة الحربي الذي هشم صورة العدو الصهيوني سابقا زاد في تهشيم صورته في معركة على طريق القدس، فحقق انجازات كبيرة على مستوى الوعي من خلال توثيق انتصارات المقاومة الميدانية، ويستخدم ببراعة الحرب النفسية عبر نشر مقاطع الفيديو للعمليات وشرح لموقع العملية الجغرافي عبر تحديده نقطة الاستهداف على الخريطة.

تنبع اهمية الدور الذي يلعبه اعلام المقاومة الحربي بتلخيص جميع العمليات في ختام اليوم، حيث يظهر مدى دوره في المواجهة مع العدو. وقد برز الاعلام الحربي للمقاومة الاسلامية في استخدام المشاهد التشبيهية والمصطلحات الدقيقة لبعض الاسلحة والمسيرات وتمرير بعضها في المشاهد.

اهمية الفيديوهات الحربية انها دحضت مزاعم العدو في نكران الخسائر البشرية حيث توثق عدسة المقاومة جنود العدو وهم في مرمى الصواريخ وحتمية مقتلهم.

المزيد بالفيديو المرفق..