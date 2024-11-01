عشرات الشهداء في إبادة مستمرة شمال غزة وغارات كثيفة وسط القطاع

العالم- فلسطين

يأتي ذلك في وقت استهدفت فيه “كتائب القسام” (الجناح العسكري لحركة حماس) آليات الاحتلال في جباليا، وأعلنت تدمير دبابة وناقلة جند.

كذلك، فلليوم الـ 28 توالياً، يرزح شمال غزة ومخيم جباليا وبيت لاهيا على وجه الخصوص تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وفي التفاصيل، فقد أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات، وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و186 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,259 شهيد و101,827 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر للعام 2023.

وبالنسبة لتطورات العدوان، أفادت مصادر إعلامية باستشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل جراء قصف شنّته مدفعية جيش الاحتلال استهدف منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما ذكرت المصادر نفسها باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للعدو استهدف سيارة في المواصي غربي خان يونس جنوب القطاع.

وفي السياق، استشهد فلسطينيان اثنان وأُصيب آخرون، إثر إطلاق طائرة مسيّرة معادية قنابل على فلسطينيين في سوق الشيخ رضوان غربي مدينة غزة.

كما ارتقى شهداء وأصيب آخرون بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة اللوح في المخيم الجديد غرب النصيرات.

هذا واستهدف الاحتلال بغارة جوية بوابة مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. وكان جيش الاحتلال قصف أمس عدة أقسام حيوية في المستشفى وأحرق مخزنا للأدوية.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وقصفت زوارق الاحتلال الحربية شواطئ المحافظة الوسطى لقطاع غزة.

وشن الطيران الحربي غارة استهدفت أرضاً زراعية في حي النجار في بلدة خزاعة شرق خانيونس. وشنت طائرات الاحتلال غارتين قرب نادي النزلة في جباليا النزلة شمالاً.

وقصفت مدفعية الاحتلال حي الصبرة جنوبي مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار متواصل بحي الصفطاوي شمال غربي المدينة.

واستشهد، الليلة وفجر اليوم الجمعة، 47 مواطناً وأصيب العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي على دير البلح والنصيرات والزوايدة وسط قطاع غزة، وفق “وفا”.

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر طبية وصول 47 شهيداً إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، إضافة لعشرات الإصابات، عقب قصف إسرائيلي على عدة مناطق ومنازل في دير البلح والنصيرات والزوايدة.

وقالت مصادر محلية إن غالبية الشهداء ارتقوا في قصف إسرائيلي لعدة منازل في النصيرات يستضيف سكانها أقاربهم من مناطق أخرى، حيث قصفت قوات الاحتلال المنازل أول مرة، وبعد أن هرع الناس للمساعدة وتفقد آثار القصف، قصفتهم مرة أخرى، مشيراً إلى أن البحث لا يزال جار عن مفقودين.