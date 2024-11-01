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بيان حركة حماس:المقترحات لاتتضمن وقفا دائما للعدوان ولا انسحابا من القطاع ولا عودة النازحين ولا تعالج احتياجات الامن والاغاثة والاعمار وفتح المعابر

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

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