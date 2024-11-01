الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: غارة اسرائيلية الآن على بلدة بدنايل في البقاع الاوسط

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :