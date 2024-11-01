حماس تبعث رسالةً إلى الشعب الإسباني..ما فحواها؟

العالم- فلسطين

وقال نعيم في رسالته للشعب الإسباني والتي وصلت وكالة "صفا"، يوم الجمعة: "رغم ما نمر به من ألم ومعاناة في قطاع غزة بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية الإرهابية المستمرة في قطاع غزة، فإننا نرسل بكل رسائل التضامن والحب للشعب الإسباني الصديق وخاصة في إقليم فالنسيا بعد الفيضانات المدمرة والتي خلفت مئات القتلى والمفقودين ودماراً هائلاً في المنازل والممتلكات العامة".

وأضاف القيادي في حماس: "نتمنى لشعب إسبانيا الشقيق سرعة التعافي وتجاوز هذه الكارثة الإنسانية، وللجرحى الشفاء العاجل، وتعازينا لأسر القتلى والمفقودين".

وارتفع عدد ضحايا الفيضانات -التي ضربت مناطق شرق وجنوب إسبانيا جراء هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية- إلى 158 قتيلا، معظمهم في منطقة فالنسيا.

وأكدت مصادر حكومية -تحدثت لوكالة الأنباء الرسمية- أنه لا يزال هناك كثير من المفقودين، وقد أبدت مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.