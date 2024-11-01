السوداني وأردوغان يبحثان توحيد المواقف إزاء تطورات المنطقة

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان له أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول التركية".

وأضاف أن "الجانبين أجريا مباحثات اشتملت استعراض آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، والتهديد المتزايد للسلم والاستقرار الذي يشكله الكيان الصهيوني، بعدوانه المستمر على غزّة ولبنان، والاعتداءات التي طالت عدة دول في المنطقة".

وأوضح أن "السوداني والرئيس أردوغان بحثا توحيد المواقف إزاء هذه التطورات الخطيرة، وما تمثله من تحدٍ، وحث الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية والأممية على دعم الجهود والمساعي الرامية إلى وقف إطلاق النار، وتسهيل عمليات الإغاثة وإيصال المساعدات إلى المنكوبين جراء العدوان، وإطلاق جهود الإعمار، وحماية الوجود الفلسطيني على أرضه التاريخية".

ولفت إلى أن "اللقاء شهد البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقات المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية".

وعقب ذلك اصطحب أردوغان، السوداني، في جولة حول القصر، ثم عقدا اجتماعا في قصر وحيد الدين الرئاسي.

وحضر اللقاء إلى جانب أردوغان، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.