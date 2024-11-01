الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

12 شهيدا في غارات اسرائيلية على بعلبك شرق لبنان

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :