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مراسل العالم: خمسة صواريخ بغارة اسرائيلية استهدفت مدينة صور قبل لحظات

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

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