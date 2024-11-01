بالفيديو.. ماذا فعل الاحتلال بمكتب الاونروا بمخيم نورشمس؟!

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مفسدة ومعيقة للسلام هكذا حكمت "اسرائيل" على وكالة الاونروا لغوث وتشغيل اللاجئين التي لم توفر جهدا للاعتداء عليها لخمسة وسبعين عاماً لتصفيتها وانهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين .



وقال مواطن فلسطيني "هذا قرار باطل ولن نهتم به، لكن هذا القرار اتخذه الكنيست بناء على اتفاقيات مع العالم العربي والاسلامي والاوروبي وعلى راسهم الافعى امريكان من انهاء قضية اللاجئين وهي القضية الاساسية لكل فلسطين، فقضية فلسطين هي قضية اللاجئينن هجرنوا واخذونا بلادنا وسكنا بالمخيمات".



بعد اقتحام دام لسبعة عشر ساعة لمخيم نورشمس، كالمعتاد خرج المشيعون ليزفو ثلاثة شهداء ورابع وهو من قادة القسام في مخيم طولكرم.



مقابلة "كلما كنت اتحدث معه واقول له انتبه، يقول اما نعيش مثل غزة او تعيش غزة مثلنا نحن لسنا احسن من غزة، كلنا مشروع شهداء، هذا عدو محتل ماذا يمكن ان يصدر منهم غير ان يدمر ويقتل اولادنا يريد تهجيرنا لكننا لن نتهجر سنظل في بيوتنا".

السناريو هو ذاته في كل مرة الاحتلال يبطش وأهالي المخيم يعيدون بناء ما تم هدمه مواجهين محاولة اقتلاعهم من المخيم بالثبات والتحدي ولملمة جراحهم فوق ركام منازلهم.