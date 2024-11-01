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مصادر لبنانية: 7 شهداء في حصيلة اولية للمجزرة التي ارتكبها الاحتلال في بلدة يونين بمحافظة بعلبك الهرمل

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

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