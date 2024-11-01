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رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية كمال خرازي:ملتزمون بتعهداتنا السابقة في مفاوضات ايران مع الغرب شرط التزام الطرف الاخر

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

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