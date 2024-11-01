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كتائب القسام:ايقاع الجنود في المنزل بين قتيل وجريح وخلال هروب 3 منهم صوب دبابة ميركافا تم استهدافها بعبوة شديدة الانفجار جباليا

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

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