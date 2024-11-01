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كتائب القسام: مجاهدونا تمكنوا في عملية مركبة من استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

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