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الصحة اللبنانية: 10 شهداء و 26 جريحا في حصيلة اولية لغارات الاحتلال على بلدات بالبقاع شرقي لبنان

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

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