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اعلام الاحتلال: بعد 13 شهرا من القتال توجد تداعيات هائلة على الجيش والاحتياط

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

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