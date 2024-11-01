'هاآراتس' تكشف فضيحة جديدة لنتنياهو تتعلق بالفساد واستهداف منزله

العالم - الاحتلال

وقالت الصحيفة، إن "نتنياهو يستخدم حادثة انفجار طائرة مسيرة في منزله كذريعة لتأجيل شهادته في المحاكمة المقرر إجراؤها في 11 ديسمبر المقبل"، مشيرة إلى أن "نتنياهو يتحجج بأن حزب الله قد يستهدف بمسيرة أخرى مبنى المحكمة المركزية في القدس خلال محاكمته".

وأوضحت أن "نتنياهو قد يطلب تأجيل محاكمته مجددا ويبدو أنه غير مستعد للإدلاء بشهادته".

وأكدت الصحيفة، أن "هناك محاولات لتشريع قانون يمنع الإفصاح عن مكان نتنياهو لأسباب أمنية بعد استهداف منزله بطائرة وخشيته من استهداف مكان اجتماعاته بالكنيست ومعاقبة كل من يخالف ذلك جنائيا".

وحول الفضيحة قالت "هاآرتس"، إن "الفضيحة الأمنية الجديدة تتعلق بمتحدث باسم نتنياهو تم تعيينه بدون إشراف أمني وشارك في جلسات أمنية حساسة".

وأضافت أن "هذا المتحدث قام بتسريب معلومات ووثائق بعضها كان مجرد أكاذيب عن السنوار وغيره لصحف أجنبية وأخرى كانت وثائق أمنية خطيرة وحساسة".

وأكدت الصحيفة أن "السؤال المهم في هذه القضية فيما إذا كان عمل بتوجيه شخصي من نتنياهو أو جهات أخرى أو باجتهاد شخصي".