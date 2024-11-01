الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

القيادي في حماس اسامة حماس: اي مقترح يقدم لنا ويحقق مطالب شعبنا الاربعة وينهي معاناته سنمضي بدون تردد

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :