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نتنياهو وسط فضيحة مدوية .. تفاصيل تكشف

نتنياهو وسط فضيحة مدوية .. تفاصيل تكشف
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

وجد رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو نفسه وسط فضيحة مدوية، عقب تسريب معلومات أمنية سرية، بينما كانت الرقابة العسكرية قد فرضت أمرا بحظر نشر تفاصيلها حتى الآن.

العالم- فلسطين المحتلة

وكان العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، وزعيم المعارضة يائير لابيد لمحا في بيانات أصدراها، أن نتنياهو يتحمل المسؤولية عن كل ما يحدث في طاقمه ومكتبه، حيث ربط الخبراء هذا الخبر بإفادة بعض المصادر بأن نتنياهو يخطط للتضحية "ككبش فداء" ببعض مستشاريه وتحميلهم المسؤولية والتهرب منها، مما يضعهم في مرمى نيران المسؤولين الإسرائيليين.

الا ان نتنياهو لم يتأخر في الردّ، حيث وجه أصابع الاتهام للرقابة العسكرية، وادعى أنها تمنع نشر التفاصيل بهدف تشويه سمعة مكتبه، لافتا الى أن طاقمه لم يسرب أي تسجيلات ولا معلومات سرية.

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