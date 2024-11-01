الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام الحكومي بغزة:ارتفاع عدد الضحايا من الصحفيين الى 183 منذ بدء العدوان على قطاع غزة

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :