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الطيران الحربي الاسرائيلي يشن غارتين على حي البياض في مدينة النبطية بلبنان

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

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