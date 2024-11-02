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تشاهدون الليلة في  برنامج بانوراما..

طهران تتوعد واشنطن وتل أبيب بردّ صارم على ما ارتكباه

طهران تتوعد واشنطن وتل أبيب بردّ صارم على ما ارتكباه
السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه تأكيد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن الرد على ما ارتكبه الأعداء أميركا والكيان الاسرائيلي ضد إيران وجبهة المقاومة سيكون قاسيا.

العالم - بانوراما

وفي خطاب له بمناسبة يوم مقارعة الاستكبار العالمي، شدد قائد الثورة على القيام بكل ما يلزم في مواجهة الاستكبار العالمي سياسيا وتسليحيا.

وقال إن مواجهة الظلم العالمي هي فريضة وليست من باب الانتقام فقط.

كما أكد أن التحرك العام للشعب ومسؤولي البلاد باتجاه مقارعة الاستكبار العالمي وجهاز الإجرام المتسلط على النظام العالمي لن يفشل.

وشدد على أن الشعب الإيراني وجبهة المقاومة سيحققان مكانتهما في العالم وسينتصران حتما على الأعداء.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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