مخاوف إسرائيلية من القدرات الصاروخية لحزب الله

العالم – العين الإسرائيلية

ويرصد البرنامج تدمير حزب الله هدف غير واقعي والحرب لن تمكن الكيان من تجريده من سلاحه، وعليه لابد من البحث عن وقف لاطلاق النار، هذا الكلام هو لأحد الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو.

وفيما يتعلق بما أقر به الوزير الصهيوني من أن تدمير حزب الله في الحرب على لبنان هو أمر غير واقعي، أكد المحلل السياسي سامر كركي، أنه من الواضح جداً أن الإسرائيلي إستنفذ كل أهدافه بعد أن حقق هذا الإنتشاء الكبير من الـ17 من أيلول /سبتمبر حتى الـ27 من البيجر اللاسلكي، ثم إختيار القادة الشهداء، وصولا الى السيد الشهيد السيد حسن نصر الله، واعتقد هو أن الامور على الارض ستكون بارتياح كبير ميداني ولوجستيه ويدخل ويترك المقاومون أسلحتهم وينسحبون وتستسلم المقاومة وبيئة المقاومة ".

ولفت كركي إلى أن ما رآه الإحتلال على الأرض من هذه العقيدة وهذا العزم وهذه الروحية وهذا الثبات وهذا التحفيز الإيجابي بعد استشهاد السيد حسن نصر الله، فأجاهم بشكل كبير جداً، ورأينا هذا التدرج العملياتي الكبير في عمل المقاومة إن كان ميدانيا ولوجستيا عن طريق الربط بين الأرض وبين القيادة فيما يسمى بالمراقبة أو ما بين رأس الهرم وبين المقاومين على الأرض في القيادة والسيطرة وهو ما أذهل الإسرائيليين بشكل واضح، لذلك نتكلم ميدانيا عند الحافة الأمامية بعد أكثر من شهر على ثبات هؤلاء المقاومين أن ما يحصل هو ملاحم بطولية قلّ نظيرها في التاريخ أن لا يستطيع الجيش مكون من 4 فرق أو 5 فرق مع فرقة إحتياط أن يدخل ويتثبت في قرى أمامية أمام المقاومة.

ونوه كركي إلى أنه من المعروف أنه ليس من مهمة المقاومات في التاريخ صدّ الجيوش كلاسيكية عند الحافة الامامية، لكن الواضح أنه يقوم المقاومون بمحاولة إدخال اسرائيلي ووضعه في مقتل أو في كماشة الى أبعد الحدود وتبدأ حرب العصابات، لذلك حتى الآن المقاومة لم تقم بحرب عصابات بل بحرب شبه كلاسيكية وتقوم بجهد كبير جدا وبأداء كبير جدا على الارض قلّ نظيره، لذلك فإن الإسرائيلي سيتفاجأ أكثر فأكثر، ناهيك عن موضوع الصواريخ وعن موضوع المسيرات.

وألقى البرنامج الضوء على المخاوف الإسرائيلية من القدرات الصاروخية لحزب الله التي تضرب في عمق الكيان الإسرائيلي تبرز بقوة وبشكل جلي، رغم مزاعم غالانت وزير الحرب بأن حزب الله فقد 80% من قدراته الصاروخية ولم يتبقى فقط إلا 20% ،حيث أكد المراسل العسكري لإذاعة جيش العدو أن حزب الله قادر على إمطار الكيان بالصواريخ طيلة عام كامل.

وبحث البرنامج في موضوع إختزان المقاومة الإسلامية لحزب الله الكثير والكثير من المفاجآت، وإذا كان بإمكان حزب الله إطلاق 100 صاروخ يوميا على الكيان الإسرائيلي وهو قادر على إطلاق المسيّرات على الداخل الصهيوني لألف عام، هذا ما أشار إليه مسؤول سابق في جهاز الشاباك، مؤكدا أن هذه المسيّرات تسبب الضرر الكبير للإسرائيليين.



وناقش البرنامج ما يعانيه المستوطنون في الشمال جراء صواريخ ومسيّرات حزب الله لا يطاق من جانبهم، حيث يلخص أحدهم الواقع بأنه صعب ومتوتر كثيرا في ظل الدمار الكبير الذي حلّ بالمنازل والحقول في المستوطنات.

ضيف البرنامج:

- سامر كركي المحلل السياسي

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