القسام توقع 12 جنديا صهيونيا بين قتيل وجريح بكمين مركب

العالم- فلسطين

وفي أحدث الكمائن، أعلنت كتائب القسام، عن تنفيذ "كمين مركبة" استهداف ناقلة جند تابعة لجيش الاحتلال ومنزل تحصن به الجنود في جباليا شمال قطاع غزة.

وفي التفاصيل، أوضحت القسام أنه وفي عملية مركبة تمكن مجاهدي القسام من استهداف ناقلة جند اسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" واستهداف منزل تحصن بداخله 12 جندياً بقذيفة "TBG" وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة القصاصيب في جباليا.

وأشارت القسام إلى، أنه وخلال هروب 3 من الجنود نحو دبابة "ميركفاه" تم استهدافها بعبوة شديدة الانفجار.



وفي وقت سابق، بثت القسام عملية استهداف ناقلة الجند، وهي من طراز "اشزاريت"، جرت في 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأظهرت اللقطات خروج أحد مقاتلي القسام من نفق هجومي، ثم استهدف الآلية العسكرية بقذيفة الياسين 105 المضادة للدروع، وعلت التكبيرات بعد استهداف ناقلة الجند وإصابتها إصابة مباشرة، قبل عودة المقاتلين إلى النفق، وفق الفيديو.